Son dakika: Suudi Bakan'dan Kaşıkçı açıklaması

Suudi Dışişleri Bakanı, Kaşıkçı cinayetini suç ve büyük bir hata olarak gördüklerini, Kaşıkçı cinayeti olayının artık hukukun kapsamında olduğunu ve bu olayın siyasallaştırılması çabalarını reddettiklerini söyledi.

"HALA CEVAPLANMASI GEREKEN SORULAR VAR"

Suudi Dışişleri Bakanı sözlerine şöyle devam etti:

"Suudi Arabistan'ın Araplar ve Müslümanlar arasında çok önemli bir yeri ve sorumluluğu vardır. Baştan beri dediğimiz gibi Kaşıkçı cinayetiyle ilgisi olan herkes yargılanacaktır. Cinayetle ilgili hala cevaplanması gereken sorular var. Suudi Arabistan Kaşıkçı cinayeti gibi davalara bakabilecek bağımsız hukuk sistemine sahiptir. Cemal Kaşıkçı'nın konsoloslukta onu bir ekibin bekleyip beklemediğinden haberdar olduğu konusunda bir fikrimiz yok. Krallığımız bir daha buna benzer bir olayın yaşanmaması için gerekli önlemleri almıştır. Çözüme ulaşmanın en iyi yolu iş birliğidir. Türkiye'nin, Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasını sağlayacak her türlü bilgiyi bizimle paylaşacağını umuyoruz."



Suudi Bakan yaptırımlarla ilgili şu sözleri söyledi:

"Kaşıkçı cinayetinden sorumlu bireylere ve kurumlara yaptırım uygulama arasında fark var."

'VELİAHT PRENS'İN OLAYLA BİR İLGİSİ YOK'

Suudi Bakan, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Kaşıkçı cinayeti ile ilgili bir ilgisi olmadığını söyledi.

YEMEN'DEKİ SAVAŞ

Yemen'deki savaşa da değinen Suudi Bakan, Yemen'de politik çözüm için BM'nin çabalarını desteklediklerini söyledi.