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  • 15.11.2018 08:52

Amerika'da şok! California'daki da ölenlerin sayısı 56 oldu

'nin California eyaletinde devam eden da ölenlerin sayısı giderek artıyor. Birçok yıldızını da etkileyen yangında ölenlerin sayısı 56'ya ulaştı.

ABDde şok! Ölenlerin sayısı giderek artıyor

Yetkililer, eyaletin kuzeyinde 8 Kasım'dan beri devam eden ın yüzyılın en ölümcülü olduğunu söyledi.

En az 56 kişinin hayatını kaybettiği yangında, 9 binden fazla yapı da kullanılamaz hale geldi ve bin 300'den fazla kişi barınaklara sığındı.

Yetkililer 130 kişiden ise hala haber alınamadığını bildirdi. Yangının söndürülmesi için 5 binden fazla itfaiyeci görev yapıyor.

Eyaletin güneyinde kullanılamaz hale gelen yapılar arasında, İskoç aktör , şarkıcı , oyuncu Scott Baio, yönetmen Guillermo del Toro, Kim Kardashian, oyuncu Alyssa Milano ve Rainn Wilson gibi isimlerin evleri de bulunuyor.

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