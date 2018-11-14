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Hollywood yıldızlarına ait 10 malikaneden geriye külleri kaldı

Kaliforniya, ateş çemberinin içine sıkıştı. Dalga dalga yayılan da ölü sayısı 44’e çıktı. Dünyaca ünlü Hollywood yıldızlarına ait 10 malikaneden geriye külleri kaldı. Sadece bu evlerin toplam fiyatı 250 milyon dolardı (1.5 milyar TL)...

Külywood
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde geçen Çarşamba başlayan orman ı sönmek bilmedi. Ölü sayısının 44'e yükseldiği belirtildi. Kayıp sayısının 200'ü geçtiği kaydedildi. Kalifornia'nın Woolsey Hill ve Malibu bölgelerinde orman yangınları devam ederken, 200 binden fazla insan Malibu ve bölgesinden tahliye edildi. Tarihin en büyük felaketlerinden biri olan Kaliforniya yangını dünyaca ünlü starların evlerini de kül etti. Lady Gaga'dan Kim Kardashian'a kadar 10 ismin milyon dolarlık malikanelerinin bulunduğu noktalardan alevler yükseldi.



, , , , , , Camille Grammer, Robin Thicke, Caitlyn Jenner, Kim Kardashian'ın toplam 250 milyon dolar (1.5 milyar TL) değerindeki evlerinden geriye hiçbir şeyin kalmadığı belirtildi.




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