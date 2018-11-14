Hollywood yıldızlarına ait 10 malikaneden geriye külleri kaldı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde geçen Çarşamba başlayan orman yangını sönmek bilmedi. Ölü sayısının 44'e yükseldiği belirtildi. Kayıp sayısının 200'ü geçtiği kaydedildi. Kalifornia'nın Woolsey Hill ve Malibu bölgelerinde orman yangınları devam ederken, 200 binden fazla insan Malibu ve Los Angeles bölgesinden tahliye edildi. Tarihin en büyük felaketlerinden biri olan Kaliforniya yangını dünyaca ünlü starların evlerini de kül etti. Lady Gaga'dan Kim Kardashian'a kadar 10 ismin milyon dolarlık malikanelerinin bulunduğu noktalardan alevler yükseldi.
Gerard Butler, Miley Cyrus, Robin Thicke, Lady Gaga, Will Smith, Simon Cowell, Camille Grammer, Robin Thicke, Caitlyn Jenner, Kim Kardashian'ın toplam 250 milyon dolar (1.5 milyar TL) değerindeki evlerinden geriye hiçbir şeyin kalmadığı belirtildi.
MALİBU'NUN HALİ BU!
Gerard Butler, Miley Cyrus, Robin Thicke, Lady Gaga, Will Smith, Simon Cowell, Camille Grammer, Robin Thicke, Caitlyn Jenner, Kim Kardashian'ın toplam 250 milyon dolar (1.5 milyar TL) değerindeki evlerinden geriye hiçbir şeyin kalmadığı belirtildi.
MALİBU'NUN HALİ BU!
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