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  • 13.11.2018 22:27
  • Son Güncelleme: 13.11.2018 22:30

'da tarihi gün: anlaşması tamam, bakanlar toplantıya çağrıldı!

'de düğümünün çözümü için kritik günlerden biri Çarşamba olacak. İngiliz basınında yer alan herlere göre, İngiltere ile Avrupa Birliği arasında yapılacak Brexit anlaşması teknik seviyede tamamlandı. Başbakan 'in ofisinden yapılan açıklamada taslak anlaşmanın tamamlandığı duyuruldu. Çarşamba günü, Theresa May kabineyi başbakanlık konutunda toplayarak bakanlardan Brexit anlaşmasını imzalamalarını isteyecek. May'in bu akşam tüm bakanlarla birebir görüşme yapması bekleniyor

Londrada tarihi gün!

Avrupa Birliği'nden ayrılmaya hazırlanan , yarın tarihi günlerinden birini yaşayacak.

Başbakan 'in ofisinden yapılan açıklamada ile Avrupa Birliği arasında yürütülen görüşmelerin tamamlandığı ve yarın May'in yapacağı kine toplantısında görüşüleceği belirtildi. Kabine toplantısı yarın TSİ 17.00'da yapılacak. Bakanlar aylardır sürdürülen müzakereler sonrasında ulaşılan taslak metni değerlendirecek ve atılacak yeni adımları değerlendirecek.

BBC'nin haberine göre, anlaşması teknik seviyede kabul edildi. İrlanda televizyonu RTE, İngiliz ve Avrupalı müzakerecilerin İrlanda sınırı konusunda anlaşmaya vardıklarını ve anlaşma metninin'ya gönderildiğini duyurdu.

Telegraph ve , yarın May'in Brexit anlaşmasını bakanlara sunacağını bildirdi. Downing Sokağı Numara 10'da yapılacak görüşmede bakanlar Brexit anlaşmasını imzalayacak. The Sun, tüm bakanların bu gece başbakanlık konutuna gideceğini ve Theresa May'le baş başa görüşeceğini öne sürdü. May'in, anlaşmaya varılan metin için kabineden ne kadar destek göreceği henüz bilinmiyor.

Öte yandan yarın iş gruplarının taslak Brexit anlaşması hakkında bilgilendirileceği ve AB ülkelerinin büyükelçilerinin de Brexit toplantısına çağrıldığı ifade edildi.

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