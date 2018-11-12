'Vah'şi batı

ABD'yi bu kez fırtına değil yangın alt üst etti. California'daki çıkan yangın tüm eyaleti küle çevirdi. Paradise Kasabası ve civarını etkisi altına alan yangında 14 kişinin daha cansız bedeninin bulunduğu belirtildi. Böylece ölü sayısı 25'e yükseldi. Bölgede yaşayan 300 bin kişi için tahliye emri verildi. Bu arada ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile akıllara durgunluk verdi. Trump, "California'da bu kadar büyük çaplı, ölümcül ve maliyetli orman yangınlarına gerek yok. Her yıl milyarlarca dolar ve can veriliyor, tüm bunların nedeni ormanların büyük oranda kötü yönetilmesi. Şimdi çare bulun ya da daha fazla FED ödeneği yok!" sözleriyle tepki çekti.
Yangın, California ve çevresini küle çevirdi. 7 bin yapı hasar gördü. Binlerce dolarlık araçlardan geriye ise bu görüntü kaldı.
Facia bölgesinde bulunan ABD'liler tahliye edildi.
Yangın, California ve çevresini küle çevirdi. 7 bin yapı hasar gördü. Binlerce dolarlık araçlardan geriye ise bu görüntü kaldı.
Facia bölgesinde bulunan ABD'liler tahliye edildi.
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