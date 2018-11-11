Afrika ülkesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde (KDC) feci bir kaza meydana geldi.

Yerel basındaki haberlere göre, güneydeki Lumbashi şehrine doğru hareket eden yük treni ülkenin doğusunda yer alan Kindu ve Kamina kentleri arasında raydan çıktı.

Yük trenine kaçak binen yolculardan 40'ı hayatını kaybetti. Onlarca yaralı ise hastanelere taşındı.

Kazanın aşırı hız ve demiryolundaki yetersizlik nedeniyle gerçekleştiği belirtiliyor.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, sık sık tren kazalarının yaşandığı bir ülke. Demiryolu altyapısının yeterince gelişmediği ülkede, yetersiz ulaşım olanakları nedeniyle insanlar yük trenlerine kaçak biniyor.



2017 yılında bir yük treninin yine raydan çıkmasıyla 35 kişi ölmüştü. Söz konusu kurbanlar, trene kaçak olarak binmişti.