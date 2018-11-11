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  • 12.11.2018 07:44

'nde korkunç ! Tren raydan çıktı en az 40 ölü var

'nde Kindu ve Kamina şehirleri arasında sefer düzenleyen tren raydan çıktı. sonucu en az 40 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin de yaralandığı tespit edildi.

ülkesi 'nde (KDC) feci bir meydana geldi.

Yerel basındaki haberlere göre, güneydeki Lumbashi şehrine doğru hareket eden yük treni ülkenin doğusunda yer alan Kindu ve Kamina kentleri arasında raydan çıktı.

Yük trenine kaçak binen yolculardan 40'ı hayatını kaybetti. Onlarca yaralı ise hastanelere taşındı.

Kazanın aşırı hız ve demiryolundaki yetersizlik nedeniyle gerçekleştiği belirtiliyor.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, sık sık tren kazalarının yaşandığı bir ülke. Demiryolu altyapısının yeterince gelişmediği ülkede, yetersiz ulaşım olanakları nedeniyle insanlar yük trenlerine kaçak biniyor.

2017 yılında bir yük treninin yine raydan çıkmasıyla 35 kişi ölmüştü. Söz konusu kurbanlar, trene kaçak olarak binmişti.

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