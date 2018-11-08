Avrupa, dün bomba alarmlarıyla sarsıldı. İspanya'nın Barselona kentindeki Sants istasyonundaki 2 tren hattı, bomba şüphesiyle boşaltıldı. Bu olayın ardından başkent Madrid'deki Atocha tren istasyonunda da bomba ihbarı yapıldı. Her 2 ihbarın da Sants istasyonundan Madrid'in Atocha istasyonuna giden bir kadının bavulundan çıkan ve bombaya benzeyen kemer tokasından kaynaklandığı ortaya çıktı. Aynı saatlerde Fransa'da da bomba paniği yaşandı. Dunkirk kentinde bir kadının hastaneye bombalı saldırı yapacağı ihbarı üzerine operasyon düğmesine basıldı. Üzerinde bomba olduğunu söyleyen ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen kadın yakalandı.
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