Çakma Ivanka

ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesiyle eşi Melania ve kızı Ivanka da bir anda popüler hale gelmiş ve tüm dünyada onlara benzeme modası başlamıştı. ABD'de ise 34 yaşındaki Sarah Schmidt bu işi abartarak tıpkı Ivanka gibi olabilmek için bıçak altına yattı. Burun estetiği, dudak dolgusu, göğüs, yağ aldırma ve Brezilya poposu operasyonlarının tamamını tek seferde alan bir aylık tedavi süreci sonrası yeni haliyle arz-ı endam etti.
Teksas'taki Dr. Franklin Rose Hastanesi'nden taburcu edilen kadın, 145 bin dolar ödedikten sonra yeni bir görünüm kazandı ancak pek de Ivanka'ya benzemiş görünmedi.
Teksas'taki Dr. Franklin Rose Hastanesi'nden taburcu edilen kadın, 145 bin dolar ödedikten sonra yeni bir görünüm kazandı ancak pek de Ivanka'ya benzemiş görünmedi.
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