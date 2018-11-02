Trump'tan ilginç paylaşım: "Sanctions are coming"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik başlatılacak yaptırımlara ilişkin, sosyal medya hesabında, kendi fotoğrafı üzerinde "Yaptırımlar 5 Kasım'da geliyor" yazılı bir paylaşımda bulundu.
Trump, ABD yönetiminin, İran'a yönelik nükleer anlaşmadan dolayı askıya alınan yaptırımları tekrar devreye sokacağını açıklamasının ardından, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.
Donald Trump'ın, kendi fotoğrafı üzerinde "Yaptırımlar 5 Kasım'da geliyor" ifadelerinin yer aldığı paylaşımı kısa sürede binlerce kez tekrar paylaşılıp beğenildi.
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