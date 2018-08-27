Avrupa'da siyaset yapan bazı Türk kökenli isimler, politikalarını Türkiye düşmanlığı üzerine kurdu. Almanya'da Cem Özdemir ülkesine düşmanlık yaparken, Belçika'da memleketine yapan isim Zuhal Demir.
Ülkede fırsat eşitliğinden sorumlu bakanlık görevini yürüten Demir, sürekli terör örgütü PKK'yı sevindiren açıklamalar yaptı.
BAŞÖRTÜSÜ YASAKLANSIN
Türkiye'ye karşı nefret dolu açıklamalar yapan Zuhal Demir, bu kez başörtüsü yasağı önerisiyle gündemde.
Türk kökenlı bakan, okullarda başörtüsü takılmasının yasaklanması gerektiğini belirterek bu konuda öneri verdi.
"HÜKÜMETİN İŞİ DEĞİL"
Ülkede tartışmalara neden olan öneriye Katolik eğitim kurumlarından sert tepki geldi. Katolik eğitiminin başındaki isim olan Lieven Boeve, başörtü yasağının hükümetin işi olmadığını söyledi.
Belçika'da yaşayan Müslümanlar da Zuhal Demir'in bu önerisine tepkisini dile getirdi.
"ORAYA BAŞÖRTÜSÜ YAKIŞMAZ"
Konuyla ilgili açıklama yapan Zuhal Demir, "Okul ev gibidir. Orada kendinizi özgür hissetmelisiniz. Oraya başörtüsü yakışmaz" dedi.
TÜRKÇE YASAKLANSIN ÖNERİSİ
Zuhal Demir, daha önce Belçika'da Türkçe derslerinin yasaklanmasını istemişti.
Ülkede fırsat eşitliğinden sorumlu bakanlık görevini yürüten Demir, sürekli terör örgütü PKK'yı sevindiren açıklamalar yaptı.
BAŞÖRTÜSÜ YASAKLANSIN
Türkiye'ye karşı nefret dolu açıklamalar yapan Zuhal Demir, bu kez başörtüsü yasağı önerisiyle gündemde.
Türk kökenlı bakan, okullarda başörtüsü takılmasının yasaklanması gerektiğini belirterek bu konuda öneri verdi.
"HÜKÜMETİN İŞİ DEĞİL"
Ülkede tartışmalara neden olan öneriye Katolik eğitim kurumlarından sert tepki geldi. Katolik eğitiminin başındaki isim olan Lieven Boeve, başörtü yasağının hükümetin işi olmadığını söyledi.
Belçika'da yaşayan Müslümanlar da Zuhal Demir'in bu önerisine tepkisini dile getirdi.
"ORAYA BAŞÖRTÜSÜ YAKIŞMAZ"
Konuyla ilgili açıklama yapan Zuhal Demir, "Okul ev gibidir. Orada kendinizi özgür hissetmelisiniz. Oraya başörtüsü yakışmaz" dedi.
TÜRKÇE YASAKLANSIN ÖNERİSİ
Zuhal Demir, daha önce Belçika'da Türkçe derslerinin yasaklanmasını istemişti.
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