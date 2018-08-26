ABD'de bir eğlence merkezinde etrafa rastgele ateş açıldı. Saldırı Florida bilgisayar oyunu turnuvasının yapıldığı bir merkezde düzenlendi.
Saldırıda 4 kişinin öldüğü 10 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Öte yandan şüphelinin olay yerinde öldürüldüğünü açıklandı.
Jacksonville polisi bölgenin güvenli olmadığını belirterek vatandaşlara uzak durması yönünde çağrıda bulundu.
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