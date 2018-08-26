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Son dakika... 'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Son dakika... 'de bir eğlence merkezinde etrafa rastgele ateş açıldı. Saldırıda 4 kişinin öldüğü 10 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Şüphelinin de olay yerinde öldürüldüğü açıklandı

ABDde saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

'de bir eğlence merkezinde etrafa rastgele ateş açıldı. Saldırı Florida bilgisayar oyunu turnuvasının yapıldığı bir merkezde düzenlendi.

Saldırıda 4 kişinin öldüğü 10 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Öte yandan şüphelinin olay yerinde öldürüldüğünü açıklandı.

Jacksonville polisi bölgenin güvenli olmadığını belirterek vatandaşlara uzak durması yönünde çağrıda bulundu.

İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER:


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  • 26 Ağustos 2018, Pazar 21:53
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