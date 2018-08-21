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Dünya'da bir ilk! Arafat Dağı'nda dünyaya geldi

2,5 milyon hacı adayı Arafat dağına çıkarken, Ürdünlü bir aile çocuk sahibi oldu. 'Vadah' ismi verilen bebek Arafat'ta doğan ilk bebek oldu.

Dünyada bir ilk! Arafat Dağında dünyaya geldi

Hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunan yaklaşık 2 milyon hacı adayı Arafat dağına çıkarken, Ürdünlü bir aile çocuk sahibi oldu.'Vadah' ismi verilen bebek Arafat'ta doğan ilk bebek oldu.

İLK BEBEK OLDU

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 'Vadah' ismi verilen bebeğin Arafat'ta doğan bilinen ilk bebek olduğu belirtildi.

"HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ"

Bakanlık açıklamasında, "Arafat'taki Jabal Al-Rahma Hastanesi'ne kaldırılan bebeğin annesi, Arafat'ta ilk çocuğu dünyaya getirmiş oldu" dedi.

"BÜYÜK SÜRPRİZ OLDU"

Yeni doğan bebeğin babası Muhammed İbrahim ise oğullarının Arafat'ta doğmasının kendileri için büyük sürpriz olduğunu söyledi.

DÜNDE BİR ÇOCUK DOĞDU

İbrahim, "Oğlumuzun bu mübarek günde Arafat'ta doğması bizi çok sevindirdi" ifadesini kullandı. Öte yandan, dün de bir Hindistanlı kadın hac görevlerini yaparken bu yılki hac mevsiminde ilk çocuk sahibi olmuştu.

  • 21 Ağustos 2018, Salı 13:52
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