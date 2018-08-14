NBA'de herkesi birlikte, aynı çatı altında toplayabilen tek kişi, yaptığı garip hareketler ve saçma çıkışlarla Donald Trump oldu. Los Angeles Lakers'ın genç gardı Lonzo Ball'un medyatik babası LaVar Ball, ABD Başkanı Trump'ın bir ırkçı olduğunu ifade etti.
TMZ, LaVar Ball'a Trump'ın ırkçı olup olmadığı konusundaki görüşünü sordu ve Ball, net bir cevap verdi: "Evet, o bir ırkçı. Bunu da zaten herkes biliyor." Ball, geçtiğimiz son baharda oğlu LiAngelo Ball'un Çin'de yaşadığı hırsızlık krizi nedeniyle Donald Trump'la karşı karşıya gelmişti. Ball, o dönem tepkisini Trump'ın üzerinden smaç yaptığı bir görsel paylaşarak kendine has üslubu ile göstermişti.
TMZ, LaVar Ball'a Trump'ın ırkçı olup olmadığı konusundaki görüşünü sordu ve Ball, net bir cevap verdi: "Evet, o bir ırkçı. Bunu da zaten herkes biliyor." Ball, geçtiğimiz son baharda oğlu LiAngelo Ball'un Çin'de yaşadığı hırsızlık krizi nedeniyle Donald Trump'la karşı karşıya gelmişti. Ball, o dönem tepkisini Trump'ın üzerinden smaç yaptığı bir görsel paylaşarak kendine has üslubu ile göstermişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.