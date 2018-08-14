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O bir ırkçı

LaVar Ball, ’ın tavrının artık ciddi sıkıntılara yol açmaya başladığını söyledi

O bir ırkçı
NBA'de herkesi birlikte, aynı çatı altında toplayabilen tek kişi, yaptığı garip hareketler ve saçma çıkışlarla Donald oldu. 'ın genç gardı Lonzo Ball'un medyatik babası LaVar Ball, ABD Başkanı Trump'ın bir ırkçı olduğunu ifade etti.

TMZ, LaVar Ball'a Trump'ın ırkçı olup olmadığı konusundaki görüşünü sordu ve Ball, net bir cevap verdi: "Evet, o bir ırkçı. Bunu da zaten herkes biliyor." Ball, geçtiğimiz son baharda oğlu LiAngelo Ball'un 'de yaşadığı hırsızlık krizi nedeniyle Donald Trump'la karşı karşıya gelmişti. Ball, o dönem tepkisini Trump'ın üzerinden smaç yaptığı bir görsel paylaşarak kendine has üslubu ile göstermişti.
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