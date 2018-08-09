Yol Durumu
  1. Muhalefet lideri gözaltına alındı!

’a teşhisi koyuldu

Devlet Başkanı Beşar Esed’ın eşi Esma Esed’a meme i teşhisi koyuldu.

Esada kötü haber! Kanser oldu
'de yıllardır kendi halkını katleden Suriye Devlet Başkanı 'ın eşi 'a teşhisi konuldu. Meme kanseri olduğu tespit edilen Esad, hastanede tedaviye alındı. Suriye Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından Esma Esad ve Beşar Esad'ın hastanede çekilmiş fotoğrafı paylaşılarak şu mesaj yazıldı: "Güç, itimat ve inançla... Esma Esad, erkenden keşfedilen kötü huylu bir meme tümörünün ardından tedavisinin ilk aşamasına başladı."
Etiketler: , , ,
  • 09 Ağustos 2018, Perşembe 04:10
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar