Suriye'de yıllardır kendi halkını katleden Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'a kanserteşhisi konuldu. Meme kanseri olduğu tespit edilen Esad, hastanede tedaviye alındı. Suriye Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından Esma Esad ve Beşar Esad'ın hastanede çekilmiş fotoğrafı paylaşılarak şu mesaj yazıldı: "Güç, itimat ve inançla... Esma Esad, erkenden keşfedilen kötü huylu bir meme tümörünün ardından tedavisinin ilk aşamasına başladı."
Esma Esad’a kanser teşhisi koyuldu
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed’ın eşi Esma Esed’a meme kanseri teşhisi koyuldu.
Etiketler: Esma Esad , Beşar Esad , kanser , Suriye
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