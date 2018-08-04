Türkiye'de siyasilerin araç konvoyları her zaman eleştirilir. Güvenlik nedeniyle kapatılan yollar, konvoydaki araçlar ve güvenlik önlemleri hep muhalefetin dilindedir. Hatta muhalefet yer yer Almanya, İngiltere ve ABD gibi ülkelerden örnekler gösterir.

Bu örneklerden biri de Kanada'dır. Kanada'da Başbakan'ın göreve bisikletiyle gidip geldiği dahi söylenip propagandaya alet ediliyorsa da aslında bu algı da kara propagandadan başka bir şey olmadığı açıkça görülebiliyor.

30 ARAÇLIK DEV KONVOY

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun geçişi sırasında kaydedilen bir görüntüde bisiklet meselesinin ne kadar da algı ürünü olduğu gözler önüne seriliyor. Trudeau'nun bir ziyareti sırasında 30 güvenlik, polis ve eskort araçlarından oluşan konvoyunun trafiğe kapatılmış ve sivil araçların durdurulduğu bir yoldan geçiş yaptığı görülüyor.