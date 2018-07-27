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  1. 40 yıllık zulüm bitti! Moro Müslümanları için flaş karar

polisi sonrası 'daki cemaate saldırdı

polisi, sonrası 'daki cemaate göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları ile saldırdı.

Cuma namazı çıkışı İsrail terörü!

İşgalci Yahudi Askerleri, Mescidi Aksa içerisinde namaz kılan Müslümanlara saldırdı.

Polisler müdahale sırasında göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandı. Bazı polisler ise kendilerine direnen Filistinlilere coplarla saldırdı.

MESCİDİN KAPILARINA ZİNCİR VURDULAR

Cuma vakti Müslümanlara saldıran terörist israil askerleri, 'da bulunan kıble Mescidinin kapılarına zincir vurdu.

Mescidi Aksa içerisinde İşgalci Yahudiler ile Müslümanlar arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

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  • 27 Temmuz 2018, Cuma 13:53
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