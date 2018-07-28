Cuma namazı çıkış İsrail terörü

İsrail polisi, cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'daki cemaate göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları ile saldırdı..
Cuma namazı çıkış İsrail terörü27 Temmuz 2018, Cuma
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