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Cuma namazı çıkış İsrail terörü

27 Temmuz 2018, Cuma

İsrail polisi, cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'daki cemaate göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları ile saldırdı..

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