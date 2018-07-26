Son dakika: Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu! Yunanistan'daki yangın neden çıktı?

Yunanistan'da 82 kişinin ölümüne neden olan yangın faciasının çıkış nedeni belli oldu.

Yangının başladığı Pentelis bölgesinin belediye başkanı Dimitris Stergiou, Thema 104.6 radyosuna yaptığı açıklamada yangının eski model elektrik kablolarında yaşanan arıza nedeniyle başladığını söyledi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, 2 gün önce yaptığı açıklamada sabotaj ihtimali üzerinde durmuş ve 'asimetrik tehlike' ifadesini kullanmıştı. Yunan basınında yer alan haberlerde ise 82 kişinin hayatını kaybettiği faciaya "yıllarca süren ihmallerin, dikkatsizliklerin ve siyasi alışverişlerin" yol açtığı vurgulanmıştı.

Konuyla ilgili olarak henüz itfaiye birimlerinden resmi bir açıklama yapılmadı.