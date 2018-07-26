Yol Durumu
  1. Bir gecede 150 milyar dolar kaybetti

'nin Büyükelçiliği önünde

'nin Büyükelçiliği önünde meydana geldi.

Çin’de ABD elçiliği önünde patlama!

'deki büyükelçiliği yakınlarında büyük bir meydana geldi.

DUMANLAR YÜKSELİYOR

Görgü tanıkları, sosyal medyada büyükelçilik önünde patlama olduğu ve bölgeden büyük bir dumanın yükseldiği paylaşımını yaptı. Polis araçlarının da Pekin'in kuzeydoğusundaki binayı çevrelediği belirtildi.

POLİS HENÜZ AÇIKLAMA YAPMADI

polisi olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Etiketler: , , , ,
  • 26 Temmuz 2018, Perşembe 09:37
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ