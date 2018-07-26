Pekin'deki ABD büyükelçiliği yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi.

DUMANLAR YÜKSELİYOR

Görgü tanıkları, sosyal medyada büyükelçilik önünde patlama olduğu ve bölgeden büyük bir dumanın yükseldiği paylaşımını yaptı. Polis araçlarının da Pekin'in kuzeydoğusundaki binayı çevrelediği belirtildi.

POLİS HENÜZ AÇIKLAMA YAPMADI

Çin polisi olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.