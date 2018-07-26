Pekin'deki ABD büyükelçiliği yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi.
DUMANLAR YÜKSELİYOR
Görgü tanıkları, sosyal medyada büyükelçilik önünde patlama olduğu ve bölgeden büyük bir dumanın yükseldiği paylaşımını yaptı. Polis araçlarının da Pekin'in kuzeydoğusundaki binayı çevrelediği belirtildi.
POLİS HENÜZ AÇIKLAMA YAPMADI
Çin polisi olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.