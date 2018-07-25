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isimli ın testleri gerçekleştirilmeye başlandı

Geçtiğimiz Mart ayında Putin tarafından duyurulan ve ürkütücü özellikleriyle büyük tepki toplayan isimli ın testleri gerçekleştirilmeye başlandı.

Yeni oyuncağı korkuttu: Fransayı haritadan siler

Geçtiğimiz Mart ayında Putin, bizzat yaptığı açıklamayla 'nın yeni "yenilmez" ını tanıtmıştı.

Yeni nesil füze dünya üzerinde her noktaya gidebilecek menzile sahip ve büyüklüğünde bir alanı haritadan silebilir.

İşte bu özellikleriyle herkesi tedirgin eden 'ın testleri, yeni ortaya yayınlanan görüntülere göre başladı.

RS-28 Sarmat füzelerinin her biri 750 kiloton olan 15-20 arası mühimmatı taşıyabilecek güçte olduğu biliniyor.

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  • 25 Temmuz 2018, Çarşamba 18:50
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