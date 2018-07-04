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Merkel ABD'yi açıkça tehdit etti

ABD Başkanı tarafından Avrupalı şirketlere yapılan gümrük vergisi tehdidinin ardından Almanya Başbakanı açıkça "ticaret savaşı" tehdidinde bulundu.

Merkel ABDyi açıkça tehdit etti

Almanya Başbakanı , ABD'nin başta Almanya olmak üzere Avrupalı ülkelere yönelik gümrük vergisi tehdidine karşılık, 'ticaret savaşı' uyarısında bulundu.

ABD, gümrük vergisi ve NATO harcamaları konusunda gerilimi artıran taraf olarak görülüyor.

Öte yandan, Reuters'ın haberine göre, ABD Başkanı 'ın, gelecek hafta yapılacak NATO zirvesinde diğer üyelere, ABD'nin "dünyanın kumbarası" olmayacağını" söyleyeceği bildirildi.

BEYAZ SARAY SÖZCÜSÜ KONUŞTU

Trump'ın Batı Virginia'ya uçuş sırasında Başkanlık uçağında gazetecilere açıklama yapan Beyaz Saray sözcüsü Hogan Gridley şöyle konuştu: "Başkan bu toplantılara Amerikan halkını korumak, müttefiklerimiz ve ortaklarımızla omuz omuza durmak fikriyle gidecek ancak daha önce de çok kez söylediği gibi, Amerika çok kez dünyanın kumbarası olarak görülüyor. Artık buna son verilmeli."

TRUMP BASKI YAPIYOR

​Trump, NATO müttefiklerine askeri harcamalarını artırmaları için baskı yapıyor.

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  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba 13:39
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