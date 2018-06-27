​'İlk uzay ülkesi' olma hedefiyle yola çıkan Asgardia, örgütlenmesini tamamladı ve devlet başkanını seçti. Aynı zamanda oluşumun 'gurusu' konumundaki Azeri iş insanı Igor Ashurbeyli'nin devlet başkanı seçildiği tören, önceki gün Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirildi.







Euronews'in haberine göre, önceki gün Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen törende konuşan 'Devlet Başkanı' Ashurbeyli, bugünün insanlık tarihindeki en önemli olaylardan biri olarak kitaplara geçeceğini söyledi. Tüm bakanlıkların ve hükümet kurumlarının da oluşturulduğunu söyleyen Ashurbeyli, böylelikle insan türünün kurduğu ilk uzay cumhuriyeti olduklarını ifade etti.



Uzay ülkesi Asgardia'nın hedefleri arasında, 5 yıl içinde Dünya yörüngesine bedava internet yayını yapan uydular yerleştirmek, 10-15 yılda da uzay yolculukları için mekikler inşa edip 25 yıl içinde Ay'da bir yerleşim yeri kurmak bulunuyor.







200 binden fazla üyesi bulunan ve Birleşmiş Milletler'e üye olmayı da hedefleyen Asgardia'nın bayrağı ve milli marşı da var.



VATANDAŞ OLMAK YILLIK 100 EURO

Asgardia'nın internet sitesinden kayıt olmak ücretsiz. Fakat meclise seçilebilmek gibi vatandaşlık ayrıcalıklarından faydalanabilmek için üyelerden 100 euro miktarında yıllık ücret isteniyor.







'FAHİŞ VERGİ OLMAYACAK' GARANTİSİ

Şimdilik gönüllü bağışlarla finansman sağlayan topluluk, ileride oluşturulacak vergi sistemiyle para sorununa çare bulmayı hedefliyor. Bununla birlikte 'Devlet Başkanı' Ashurbeyli, vergilerin fahiş oranda olmayacağı konusunda üyelere garanti de veriyor.





TÜRKİYE'DEN ÇOK SAYIDA ÜYE VAR

Dünya'nın 200 farklı ülkesinden üyesinin olduğunu söyleyen toplulukta en fazla üyesi olan ikinci ülke ise Türkiye. Toplamda 22 393 üye ile Türkiye, 26 689 üyesi olan Amerika Birleşik devletlerinden sonra geliyor.



UZAY ÜLKESİ ASGARDİA VATANDAŞLIK İÇİN IQ TESTİ YAPACAK

Uzayda Asgardia isimli bir ülke kurmayı hedefleyen proje için vatandaşlık başvuruları bir süredir internet üzerinden yapılabiliyor. Ancak gelen son bilgilere göre, vatandaşlık alabilmek için IQ testi zorunluluğu getirilmesi gündemde.







'İlk uzay ülkesi' olma hedefiyle yola çıkan Asgardia, örgütlenmesini tamamladı ve devlet başkanını seçti. Aynı zamanda oluşumun 'gurusu' konumundaki Azeri iş insanı Igor Ashurbeyli'nin devlet başkanı seçildiği tören, önceki gün Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirildi.



Tören kapsamında Asgardia ile ilgili pek çok merak edilen soru da cevap buldu. 200 binden fazla üyesi bulunan ve Birleşmiş Milletler'e üye olmayı da hedefleyen Asgardia'nın vatandaşlık vereceği kişileri seçmek için IQ testine başvurmayı düşündüğü belirtildi.



Zira projenin mimarları 'insanlığın en büyük adımı' olarak tarif ettikleri Asgardia için gezegenimizin en yetenekli, yaratıcı ve bilgili bireylerinin bulunması gerektiğinin altını çiziyor.







ASGARDİA'YA EN ÇOK BAŞVURAN ÜLKELER



2016'da kurulan Asgardia, kısa sürede binlerce kişinin dikkatini çekti. 'Uzay ülkesine' vatandaşlık başvurusu yapanlar arasında ilk sıralarda yer alan ülkelerden biri ise Türkiye. Asgardia'nın resmi internet sayfasında yer alan bilgilere göre, en çok başvuru 31 bin 853 ile Çin'den yapıldı.



Çin'i 29 bin 82 başvuru ile Türkiye takip etti.



Başka bir deyişle uzay vatandaşı olmak için başvuru yapan ülkeler arasında Türkiye ikinci sırada yer oldu. İstanbul ise 10 binden fazla başvuruyla en çok başvuru yapılan kent oldu.



Türkiye'den en çok başvuru yapılan kentler sıralamasında İstanbul'u 5 bin 813 ile Ankara, 4 bin 568 ile İzmir izledi.



İstanbul'dan başvuru yapanlardan yüzde 77'sinin erkek olduğu, genel başvuru yapanlardan ise yüzde 85'inin İngilizce konuştuğu bilgisine yer verildi.



Kendi kural ve yasalarıyla yaşamasını öngören uzay ülkesi Asgardia; meteor, uzay çöpü ve diğer tehditlere karşı Yeryüzü'nü korumaya çalışacak.



İskandinav mitolojisinden tanrı Odin'in hüküm sürdüğü Asgard'dan esinlenilerek isimlendirilen ülke, resmi internet sayfasındaki bilgilere göre, "Yeryüzü'ndeki diğer ülkelerin kısıtlamalarından tamamıyla bağımsız, özgür bir ortam" teklifi sunacak.





