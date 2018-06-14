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TurNIKE kapalı

TurNIKE kapalı
ABD spor giyim devi Nike, 'da 'na katılan 'na, ambargolar nedeniyle krampon vermeyi durdurduğunu açıkladı. Karar İranlı futbolcuları kızdırdı. İran Carlos Queiroz, 'dan oyuncularına 'yardımcı' olması çağrısını yaptı. Ancak Nike geri adım atmadı. "Üzerimizde büyük baskılar var. Ama yine de kararımızdan bizi kimse döndüremez" açıklaması yaptı. Bazı İranlılar "No to Nike- Nike'a hayır" etiketiyle sosyal medyada tepki kampanyaları başlattı.
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  • 14 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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