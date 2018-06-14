ABD spor giyim devi Nike, Rusya'da Dünya Kupası'na katılan İran Milli Takımı'na, ambargolar nedeniyle krampon vermeyi durdurduğunu açıkladı. Karar İranlı futbolcuları kızdırdı. İran Teknik Direktörü Carlos Queiroz, FIFA'dan oyuncularına 'yardımcı' olması çağrısını yaptı. Ancak Nike geri adım atmadı. "Üzerimizde büyük baskılar var. Ama yine de kararımızdan bizi kimse döndüremez" açıklaması yaptı. Bazı İranlılar "No to Nike- Nike'a hayır" etiketiyle sosyal medyada tepki kampanyaları başlattı.
TurNIKE kapalı
Etiketler: Dünya Kupası , Milli Takımı , Teknik Direktörü , FIFA , İran , Rusya
- 14 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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