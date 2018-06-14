ABD Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA), Mars'taki uzay aracı Curiosity, Kızıl Gezegen'de 3.5 milyar yıllık bir kil taşını 5 santimetre kazarak, üç farklı organik moleküle ulaştı. Karbon, hidrojen, nitrojen ve başkaca elementleri içeren bu moleküllerin, yaşamın belirtisi olabileceği belirtildi. Curiosity, Mars'ta mevsimsel olarak metan seviyesinde artışlar olduğunu teyit etti. Bunun da biyolojik kaynaklı olabileceği belirtildi.
Mars’ta hayat izi
Etiketler: Kızıl Gezegen , mars , NASA , uzay
- 14 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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