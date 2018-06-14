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’ta hayat izi

Mars’ta hayat izi
ABD ve Havacılık Dairesi'nin (), 'taki uzay aracı Curiosity, 'de 3.5 milyar yıllık bir kil taşını 5 santimetre kazarak, üç farklı organik moleküle ulaştı. Karbon, hidrojen, nitrojen ve başkaca elementleri içeren bu moleküllerin, yaşamın belirtisi olabileceği belirtildi. Curiosity, Mars'ta mevsimsel olarak metan seviyesinde artışlar olduğunu teyit etti. Bunun da biyolojik kaynaklı olabileceği belirtildi.
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  • 14 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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