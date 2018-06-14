;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Bu vazo 87 milyon lira
  2. BMGK'dan flaş Filistin kararı

Gökdelene tırmanan rakun yıldız oldu

Gökdelene tırmanan rakun yıldız oldu

ABD'nin Minnesota eyaletinde bir rakun, Pazartesi günü 23 katlı bir gökdelene tırmandı. 2 gündür binanın katları arasında gezen ve yorulduğunda pencerelerin önünde uyuyan rakun, ülkenin gündeminde yer aldı. Yetkililer çatıya kadar tırmanan rakunun yere düşmesini önlemek için seferberlik başlattı. Rakun için Twitter hesabı bile açıldı. Girişimciler ise rakunun tırmanışından esinlenerek tişört satışına başladı.

  • 14 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ