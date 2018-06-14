Gökdelene tırmanan rakun yıldız oldu

ABD'nin Minnesota eyaletinde bir rakun, Pazartesi günü 23 katlı bir gökdelene tırmandı. 2 gündür binanın katları arasında gezen ve yorulduğunda pencerelerin önünde uyuyan rakun, ülkenin gündeminde yer aldı. Yetkililer çatıya kadar tırmanan rakunun yere düşmesini önlemek için seferberlik başlattı. Rakun için Twitter hesabı bile açıldı. Girişimciler ise rakunun tırmanışından esinlenerek tişört satışına başladı.