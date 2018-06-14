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’ye tepki

BAE’ye tepki

BiRLEŞİK Arap Emirlikleri'nin (), görevden alınan eski içişleri bakanı ile tasarladığı planı girişimi lular tarafından protesto edildi. Başkent Tunus'un sembolik Habib Burgiba Caddesi üzerindeki tiyatro binası önünde toplanan kalabalık, hükümetin düşmesi ve yönetimin değiştirilmesinin amaçlandığı öne sürülen darbe planınına karşı sloganlar attı. Protestocular, ABD'nin emirlerini uygulayan BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed al Nahyan'ın fotoğraflarını yaktı.

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  • 14 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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