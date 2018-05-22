İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'in haberine göre İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, İran Meclisi Teknoloji, Eğitim ve Araştırma Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Salihi, komisyona anlaşma öncesindeki nükleer programa geri dönüş için hazır olduklarını bildirdiğini aktardı.

Salihi, ülkedeki nükleer faaliyetlerin 2015'te imzalanan anlaşma kapsamında ticari hedefler doğrultusunda sorunsuz bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Eğer (anlaşma öncesine) dönüşe gerek duyulursa veya yüksek düzeyde uranyum zenginleştirmek istersek bununla ilgili hazırlıklarımızı da tamamladık. Umuyorum hiçbir zaman buna ihtiyaç duymayız." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la BM Güvenlik Konseyi üyesi ülkeler ve Almanya arasında Temmuz 2015'te imzalanan anlaşmadan ülkesini 8 Mayıs'ta çekerek, Tahran'a ağır yaptırımlar getireceğini duyurmuştu. İran, anlaşmayı sürdürmek için anlaşmanın tarafı diğer ülkelerden Washington'un yaptırımlarına karşı koruyucu önlemler almasını istiyor.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da dün ABD'nin İran'dan taleplerini içeren 12 maddelik bir liste açıklamış, İran'a karşı "eşi benzeri görülmemiş finansal baskı" ve "tarihteki en güçlü yaptırımların" uygulanacağını belirtmişti.

İran'la yeni bir nükleer anlaşma yapılması gerektiğini savunan Pompeo, İran'ın ilk olarak şu andaki ve önceki nükleer silah çalışmalarını Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na (IAEA) bildirmesi ve ağır su reaktörleri dahil olmak üzere uranyum üretimini sonlandırması gerektiğini ifade etmişti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise Pompeo'nun açıklamalarına, "Siz kim oluyorsunuz da İran ve dünya hakkında karar alıyorsunuz?" diyerek tepki göstermişti.