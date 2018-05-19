Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan önce kurucu Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'nin hayatını ve 24 Oğuz boyundan Kayılar'ın Anadolu'da nasıl hayatta tuttuğunu anlatan Diriliş Ertuğrul dizisinin ünü sınırları aşıp dünyaya yayıldı. Dizinin sıkı takipçileri arasındaki bazı isimler ise duyanları şaşırttı.
SAYMAKLA BİTMİYOR
Dizinin hayranları arasında Katar, Kuvvet ve Bahreyn Kralları, Kazakistan Devlet Başkanı Nazarbayev, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev gibi çok sayıda devlet başkanının bulunduğu biliniyordu. Dün bir devlet başkanının daha dizinin fanatiği olduğu ortaya çıktı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başında börk, elinde Kayı bayrağı, parmağında ise çift başlı kartal yüzüğü ile poz vererek dizinin oyuncuları ve yapımcılarına selam gönderdi. Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ da, Maduro'nun fotoğraflarını paylaşarak şöyle dedi: "Diriliş Ertuğrul'u hayranlıkla takip eden Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bizlere selam göndermiş. Sayın Maduro'ya bu nezaketi için teşekkür ederim."
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Diriliş dizisinden etkilendi. Bu pozu verdi.
SAYMAKLA BİTMİYOR
Dizinin hayranları arasında Katar, Kuvvet ve Bahreyn Kralları, Kazakistan Devlet Başkanı Nazarbayev, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev gibi çok sayıda devlet başkanının bulunduğu biliniyordu. Dün bir devlet başkanının daha dizinin fanatiği olduğu ortaya çıktı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başında börk, elinde Kayı bayrağı, parmağında ise çift başlı kartal yüzüğü ile poz vererek dizinin oyuncuları ve yapımcılarına selam gönderdi. Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ da, Maduro'nun fotoğraflarını paylaşarak şöyle dedi: "Diriliş Ertuğrul'u hayranlıkla takip eden Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bizlere selam göndermiş. Sayın Maduro'ya bu nezaketi için teşekkür ederim."
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Diriliş dizisinden etkilendi. Bu pozu verdi.
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