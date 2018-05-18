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da hayranı çıktı

Venezuela Devlet Başkanı , TRT'de yayınlanan ve milyonların hayranı olduğu dizisinin takipçisi çıktı.

Nicolas Maduro da Diriliş Ertuğrul hayranı çıktı

Ünü sınırları aşıp dünyaya yayılan dizisinin bazı sıkı takipçileri şaşırtıyor.

BİRÇOK DEVLET BAŞKANI HAYRAN
Dizinin hayranları arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere Katar, Kuvvet ve Bahreyn Kralları, Kazakistan Devlet Başkanı Nazarbayev, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev gibi çok sayıda devlet başkanı bulunduğu biliniyordu. Bugün bir devlet başkanının daha dizinin neredeyse fanatiği olduğunu öğrendik.

MADURO'DAN BAYRAKLI, YÜZÜKLÜ SELAM
O isim Venezuela Devlet Başkanı .

Maduro, başında börk, elinde Kayı bayrağı, parmağında ise çift başlı kartal yüzüğü ile poz vererek dizinin oyuncuları ve yapımcılarına selam gönderdi.

YAPIMCIDAN TEŞEKKÜR
Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ da, Maduro'nun fotoğraflarını paylaşarak şöyle dedi:

"Diriliş Ertuğrul'u hayranlıkla takip eden Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bizlere selam göndermiş. Sayın Maduro'ya bu nezaketi için teşekkür ederim."

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  • 18 Mayıs 2018, Cuma 14:53
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