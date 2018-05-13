ABD’ye Alman şoku

Almanya'dan ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) olarak da bilinen nükleer anlaşmadan çıkma kararına tepkiler giderek yükseldi. Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Der Spiegel dergisine verdiği demeçte, ABD'nin tek taraflı kararının Berlin ve Washington arasındaki ilişkileri 'zehirlediğini' söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefiklerinin argümanlarını ciddiye almak için çok istekli davranmadığına dikkat çeken Maas, "ABD'de yaşanan dönüşüm, Atlantik ötesi ilişkileri halihazırda etkilemiş durumda. Almanya ulusal çıkarları söz konusu olduğunda ABD'ye karşı daha sert bir tutum sergileyecek" diye konuştu.