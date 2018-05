Mutluluğun resmi

belki de en pahalı açık artırması ABD'nin New York kentindeki Christie's Müzayede Evi'nde yapıldı. Sanat düşkünlerinin katıldığı organizasyonda, David Rockefeller 'in koleksiyonunda bulunan tablolar satış rekoru kırdı. Ünlü ressam Picasso'nun 1905 tarihli "Young Girl with a Flower Basket" (Çiçek Sepetli Küçük Kız) tablosu 115, Claude Monet'nin "Water Lilies in Bloom" (Nilüferler) eseri 84.6 ve Henri Matisse 'in "Odalisque reclining with magnolias" (Manolyalı Odalık) tablosunun 80.7 milyon dolara satıldı.David Rockefeller'in koleksiyonundaki servetlik eserler saymakla bitmiyor. Koleksiyonda Picasso'dan Henri Matisse'in eserlerine, Napolyon'un tatlı tabağından Amerikalı ressamların tablolarına kadar çok sayıda eser bulunuyor.