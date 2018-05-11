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Mutluluğun resmi

Amerikalı milyarder ve eşi Peggy’in sanat koleksiyonu açık artırmaya çıkarıldı. İlk günde 646 milyon dolarlık satış yapıldı

Mutluluğun resmi
Tarihin belki de en pahalı açık artırması ABD'nin kentindeki Christie's Müzayede Evi'nde yapıldı. Sanat düşkünlerinin katıldığı organizasyonda, 'in koleksiyonunda bulunan tablolar satış rekoru kırdı. Ünlü ressam Picasso'nun 1905 tarihli "Young Girl with a Flower Basket" (Çiçek Sepetli Küçük Kız) tablosu 115, Claude Monet'nin "Water Lilies in Bloom" (Nilüferler) eseri 84.6 ve 'in "Odalisque reclining with magnolias" (Manolyalı Odalık) tablosunun 80.7 milyon dolara satıldı. Satış gelirlerinin Rockefeller ailesinin desteklediği hayır kurumları arasında paylaştırılacağı aktarıldı. Standard Oil petrol şirketi kurucusu John D. Rockefeller'ın hayatta kalan son torunu David Rockefeller, 2017'de 101 yaşında hayatını kaybetmişti. Eserlerin toplam satış rakamının 1 milyar 500 milyon dolara ulaşacağı iddia edildi.


David Rockefeller'in koleksiyonundaki servetlik eserler saymakla bitmiyor. Koleksiyonda Picasso'dan Henri Matisse'in eserlerine, Napolyon'un tatlı tabağından Amerikalı ressamların tablolarına kadar çok sayıda eser bulunuyor.


646 MİLYON DOLAR
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