ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile nükleer anlaşma konusundaki kararını bu akşam saat 21.00'de açıklayacak. Trump'ın açıklamasından önce önemli bir gelişme yaşandı.

ABD basınında yer alan habere göre Trump'ın telefonda görüştüğü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a kararını açıkladığı belirtildi. Trump'ın, Macron'a İran ile nükleer anlaşmadan çekileceğini söylediği belirtildi.



İki liderin yaptığı telefon görüşmesinde Macron'un Trump'ı İran konusunda geri adım attırmak için uzun süre çaba sarfettiği aktarıldı. Ancak Trump'ın İran ile nükleer anlaşmayı feshetmekte kararlı olduğu ve geri adım atmayacağını Macron'a ilettiği bildirildi. Macron'un milyarlarca dolarlık yatırımın çöpe gitmesinden korktuğu ve bu yüzden Trump'ı ikna etmeye çalıştığı gelen bilgiler arasında.

FRANSA'DAN YALANLAMA

Fransa'dan yapılan açıklamada Trump'ın nükleer anlaşmayla ilgili bilgi vermediği açıklandı.



İRAN'DAN NÜKLEER ANLAŞMA AÇIKLAMASI

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesi durumunda ülkesinin kayıtsız kalmayacağını belirtti.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'ın haberine göre Şemhani, ABD Başkanı Trump'ın bu akşam vereceği kararla nükleer anlaşmadan çekilme ihtimalini değerlendirdi.

Şemhani, ABD Başkanı Trump'ın nükleer anlaşmayı tamamen ortadan kaldırma tutumundan vazgeçmiş olabileceğini, buna da bazı Avrupa ülkelerinin anlaşmanın yeniden düzenlenmesine yönelik söylemlerinin sebep olduğunu söyledi.

Şemhani, "büyük bir hata" olarak değerlendirdiği Avrupa'nın stratejisine karşı ülkesinin kararlı bir şekilde duracağını ve yeni imtiyazları kabul etmeyeceğini kaydetti.

Şemhani, "Bu strateji, kesinlikle başarısız olacak ve başarısızlıktaki en büyük pay da Avrupa'ya ait olacak." dedi.

Trump'ın anlaşmayı Avrupa'nın uyarılarını dikkate almadan iptal edebileceği ihtimalinden de söz eden Şemhani, "Eğer anlaşma ABD'nin saldırıları nedeniyle çökerse bu durum onların menfaatlerine olmayacak. ABD, İran aleyhinde düğmeye basarsa kayıtsız kalmayacağız." ifadelerini kullandı.



NÜKLEER ANLAŞMA NEDİR?

Nükleer anlaşma, İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) arasında 2015'te ABD Başkanı Barack Obama döneminde imzalanmıştı.

Anlaşmaya göre, İran uranyum zenginleştirme programını kısıtlamış, karşılığında anlaşmaya taraf ülkelerin İran'a yönelik yaptırımları hafifletilmişti.

Anlaşmayla birlikte Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Atom Enerji Kurumu'nun İran'daki askeri üslere girişine izin verilmiş ve BM'ye kapsamlı denetim hakkı verilmişti.