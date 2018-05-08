Trump ve Ruhani'den peş peşe açıklamalar! İran ile ABD arasındaki nükleer kriz büyüyor

ABD Başkanı Donald Trump, bir kez daha tüm dünyayı sarsmaya hazırlanıyor. Kudüs'ün başkent olarak tanınması ve Suriye harekatı gibi tüm gözlerin Beyaz Saray'a çevrildiği olaylara bugün bir yenisi eklenecek: Trump, İran'la nükleer anlaşma için son kararını duyuracak.