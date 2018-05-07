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dalgaya geldi

ABD Başkanı , porno yıldızı ’a 130 bin dolar ödendiğini ilk kez kabul etti. Skandal, isimli komedi programının da gündemiydi. Bu skeçte Trump'ı canlandıran ünlü aktör , oyunda kendisini oynayan Daniels'a "Bütün bunların bitmesi için ne istersin?" şeklinde bir soru yöneltti! Cevap ise 'Bir istifa' şeklindeydi...

Trump dalgaya geldi
ABD Başkanı Donald (71) tüm anketleri şaşırttı. Başkanlık koltuğunu kaptı. Ancak başı skandaldan çıkmadı. Eski defterleri açıldı. Porno dünyasında Stormy Daniels mahlasıyla bilinen , Trump'ın ipliğini ortaya çıkarttı. Clifford ile Trump arasında yaşananlar, ilk kez 2011 yılında kamuoyuna yansıdı. Ekim 2011'de bir dergiye röportaj veren Daniels, o yıllarda yalnızca popüler bir işadamı olan Trump'la cinsel ilişki yaşadığını açıkladı.




CANLI YAYINDA...
Clifford'un sözleri, Trump'ın avukatı Michael Cohen'in dergiye dava açma tehdidi nedeniyle yayımlanmadı. Ocak 2018'e gelindiğinde ise 'un haberi dünya gündemini salladı. Ünlü gazete, 12 Ocak tarihinde başkanlık seçimlerinden kısa süre önce porno yıldızına 130 bin dolar ödeme yapıldığını manşetten açıkladı. Habere göre, 'la kıyasıya bir yarışa giren Trump'ın ekibi Daniels'a sus payı olarak parayı vermiş ve ödemeyi de avukat Cohen yapmıştı. Trump'ın avukatı , söz konusu parayı veren avukata 130 bin doların ödendiğini anlattı. Ardından Trump sahneye çıktı. Sosyal medya hesabı üzerinden Daniels'a konuşmaması karşılığı 130 bin dolar ödediğini itiraf etmek zorunda kaldı. İşte bu skandal şimdi de ekranlara taşındı. isimli komedi programında Trump dalgaya alındı. Trump'ı canlandıran ünlü oyuncu Alec Baldwin, sahneyi Clifford ile paylaştı. Baldwin "Bütün bunların bitmesi için ne istersin?" diye sordu. Kendini oynayan Clifford'un cevabı 'Bir istifa' oldu. CNN International gibi yayın organları, bu programı manşetten gördü.


Alec Baldwin'in sunduğu programa katılan Stephanie Clifford, Trump'ı komedi konusu yaptı. Baldwin'in paslarını değerlendirip Trump'ı adeta yıktı! Bu arada Trump daha önce de Baldwin'e tepki göstermişti. Trump oyuncunun Saturday Night Live (SNL) adlı televizyon şovundan kovulması tavsiyesinde bulundu. Programda Trump'ın taklidini yapan Baldwin, bunun "ıstırap verici" olduğunu söylemişti.
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  • 07 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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