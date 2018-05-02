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leri çalarak büyük bir skandala imza atan çareyi lıkta buldu!

Dünyanın en büyük sosyal medya şirketi olan 'un kurucusu ve CEO'su , çok yakında Facebook kapsamında oluşturulacak lık özelliğinin kullanıma açılacağını söyledi. Dünya çapında milyonlarca insanın verilerini izinsiz bir şekilde ele geçiren ve satan Facebook, şimdi de işi ilerleterek insanların özel hayatına el attı

Facebookta rezil özellik

ABD'nin California eyaletinde düzenlenen F8 konferansında konuşan Zuckerberg, kısa süreli ilişkilerdense uzun ve sağlıklı duygusal ilişkilerin önünü açmak istediklerini ifade etti.

Zuckerberg, "Bu özellik geçici ilişkiler değil, gerçek ve uzun ömürlü ilişkileri hayata geçirecek" dedi.

ÜCRETSİZ OLACAK

Yeni "özellik" aracılığıyla kullanıcıları, mevcut profilleriyle bağlantılı bir profili yaratabilecek. Bu profil kullanıcının arkadaşları tarafından görülemeyecek.

Daha sonra Facebook algoritması kullanıcıya olası eş tavsiyelerinde bulunmaya başlayacak.

Yeni özelliğin Facebook'un tüm hizmetlerinde olduğu gibi ücretsiz olacağı da açıklandı.

Facebook'un açıklaması sonrasında dünyanın en büyük çöpçatanlık sitelerinden birisi olan Match.com'un hisseleri Borsası'nda yüzde 22 geriledi.

Zuckerberg, çöpçatanlık özelliğini sıfırdan inşa ettiklerini, kullanıcıların lerinin tamamen güvende olacağını da taahhüt etti.

Daha önce Facebook'un kişisel verileri para karşılığında sattığı ortaya çıkmış ve skandallar ardı ardına ifşa olmuştu. Böylesi kullanıcılarına güven vermeyen bir platformda "çöpçatanlık" adı altında toplanabilecek veriler kullanıcıları bu yeni "özelliğe" endişeyle yaklaşmaya sevk ediyor.

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  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba 21:57
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