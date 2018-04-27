;
Yol Durumu
  1. Beyaz Saray’da kavga
  2. ABD'den THY'ye tebrik!

İkiz !

’da yaşayan 64 yaşındaki adlı çiftçi, Başkanı ’a olan benzerliğiyle dikkat çekti

İkiz Trump!

Amerikan medyasının hedefinde yine Başkanı var. 'nın Galiçya bölgesinde yaşayan Dolores Leis Antelo, ABD Başkanı Donald Trump'a olan benzerliğiyle şaşkınlık yarattı. Çiftçilikle uğraşan kadının fotoğrafı, yerel sosyal ağlarda paylaşılmasının ardından hızla yayılarak fenomen oldu. Belinde önlüğü elinde çapasıyla bahçede poz veren yaşlı kadın, başkan Trump'a ikizi kadar benzediğinin de farkında.



TELEFONU YOK
Cep telefonu ya da bir bilgisayarı olmayan , Trump'ın aksine teknolojiden uzak bir yaşam sürerken önceki gün evine 20'ye yakın gazeteci akın etti. Bölgedeki kırsal çalışma hakkında araştırma yapan La Voz de Galicia gazetesinden Paula Vazquez'in, Antelo ile bir röportaj yapmasıyla benzerlik sosyal medyaya yayılırken, ABD'nin etkin gazeteleri Washington Post, New York Times ve New York Pos, benzerliği birinci sayfalarına taşıdı. Bir soda markasından teklif alan çiftçi kadın, büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi.

Etiketler: , , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ