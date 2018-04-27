İkiz Trump!

Amerikan medyasının hedefinde yine ABD Başkanı Trump var. İspanya'nın Galiçya bölgesinde yaşayan Dolores Leis Antelo, ABD Başkanı Donald Trump'a olan benzerliğiyle şaşkınlık yarattı. Çiftçilikle uğraşan kadının fotoğrafı, yerel sosyal ağlarda paylaşılmasının ardından hızla yayılarak fenomen oldu. Belinde önlüğü elinde çapasıyla bahçede poz veren yaşlı kadın, başkan Trump'a ikizi kadar benzediğinin de farkında.







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Cep telefonu ya da bir bilgisayarı olmayan Dolores Leis Antelo, Trump'ın aksine teknolojiden uzak bir yaşam sürerken önceki gün evine 20'ye yakın gazeteci akın etti. Bölgedeki kırsal çalışma hakkında araştırma yapan La Voz de Galicia gazetesinden Paula Vazquez'in, Antelo ile bir röportaj yapmasıyla benzerlik sosyal medyaya yayılırken, ABD'nin etkin gazeteleri Washington Post, New York Times ve New York Pos, benzerliği birinci sayfalarına taşıdı. Bir soda markasından teklif alan çiftçi kadın, büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi.