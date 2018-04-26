Açık arttırma!

Dünyaca ünlü müzayede evi Sotheby's, İtalyan ressam Amedeo Modigliani'nin 1917 tarihli "Nu couche" tablosunu 14 Mayıs'ta açık artırmada satmaya hazırlanıyor. Ünlü ressamın bir zamanlar müstehcenlik yüzünden sansürlenmiş olan eserleri, şimdi rekor üstüne rekor kırıyor. Modigliani'nin bir Fransız kadınını temkinli olarak tasvir ettiği "Nu couche" (yatan çıplak) adlı eserine de şimdiden 150 milyon dolar değer biçildi. Eserin en az 500 milyon dolara alıcı bulacağı belirtildi. Böylece Leonardo da Vinci'nin 2017'de 100 milyon dolar değer biçilen ve 450 milyon dolara satılan "Salvator Mundi" tablosunu geride bırakacağı iddia edildi. Bu eseri, Suudi Veliaht Prensi Selman'ın aldığı ortaya çıkmıştı. Modigliani, 1917'de ilk ve tek kişisel sergisini Paris'in Berthe Weill galerisinde sergiledi. Ancak polis, tablolarda modellerin kasık kıllarının görünmesi nedeniyle sergiyi kapattı. Ressamın, 22 adet uzanmış modelleri çizdiği tablosunun olduğu belirtildi.





Bu tablolardan 13 tanesinin çok değerli, bunların içinde de en değerlisinin "Nu Couche" olduğu kaydedildi. Sanatseverler, bu tablonun tüm zamanların rekorunu kıracağını iddia etti.







MODİGLİANİ KİMDİR

İtalya Livorna'da 1984'te doğan Amedeo Modigliani, 1901'de Fransa'ya gitti. Güzel Sanatlar Okulu'na başladı. Verem tedavisi gördü, sonra resme merak saldı. Yahudi kökenli olan Modigliani, Paris'te 1920'de hayatını kaybetti.



