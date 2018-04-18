Trump'ın sert Türkiye tweetiyle ABD'liler işte böyle dalga geçti

Trump'ın ısrarla iadesini istediği ABD uyruklu din adamı Brunson'un tutukluluk halinin devamına karar verilmesi sonrası ABD panikledi. Mahkeme kararı sonrası Trump'tan skandal açıklamalar geldi.

Trump, sosyal medya hesabı Twitter'da paylaştığı mesajda Brunson'un iyi bir Hristiyan lideri olduğu söylerken "Ona casus diyorlar ben ondan daha fazla casusumdur" ifadesini kullandı.