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Trump'ın sert Türkiye tweetiyle ABD'liler işte böyle dalga geçti

, FETÖ ile birlikte hareket ettiği nedeniyle tutuklanan ve geçtiğimiz gün duruşması görülen ABD'li papaz hakkında bir mesaj paylaştı. Bazı kullanıcılar Trump'ın tweeti ile dalga geçti

Trump'ın ısrarla iadesini istediği ABD uyruklu din adamı Brunson'un tutukluluk halinin devamına karar verilmesi sonrası ABD panikledi. Mahkeme kararı sonrası Trump'tan skandal açıklamalar geldi.

Trump, sosyal medya hesabı Twitter'da paylaştığı mesajda Brunson'un iyi bir Hristiyan lideri olduğu söylerken "Ona casus diyorlar ben ondan daha fazla casusumdur" ifadesini kullandı.

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  • 18 Nisan 2018, Çarşamba 08:01
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