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’dan yerli ve milli

Facebook’taki bilgilerin sızması ve ’ın olmaması, Fransız halkını yeni bir arayışa yönlendirdi.

Fransa’dan yerli ve milli WhatsApp
Fransa Teknoloji Bakanlığı, ülkenin kendi güvenli ve şifreli mesajlaşma platformunu geliştireceğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Dünyanın en popüler şifreli mesajlaşma uygulamalarından hiçbirisi merkezli değil ve bu nedenle Telegram ve gibi uygulamaları yoğun olarak kullanan yöneticileri konuşmalarının yabancı ülke istihbaratları tarafından gözetlenebileceğini düşünüyor. ABD ve tarafından şifrelenmeyen bir kripto mesaj servisine sahip olmamız gerekiyor. Facebook'ta gördüğümüz gibi potansiyel veri ihlallerinin olabileceğini düşünmeye başladık ve bu nedenle harekete geçtik" ifadeleri kullanıldı.
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  • 18 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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