Fransa Teknoloji Bakanlığı, ülkenin kendi güvenli ve şifreli mesajlaşma platformunu geliştireceğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Dünyanın en popüler şifreli mesajlaşma uygulamalarından hiçbirisi Fransa merkezli değil ve bu nedenle Telegram ve WhatsApp gibi uygulamaları yoğun olarak kullanan Fransız yöneticileri konuşmalarının yabancı ülke istihbaratları tarafından gözetlenebileceğini düşünüyor. ABD ve Rusya tarafından şifrelenmeyen bir kripto mesaj servisine sahip olmamız gerekiyor. Facebook'ta gördüğümüz gibi potansiyel veri ihlallerinin olabileceğini düşünmeye başladık ve bu nedenle harekete geçtik" ifadeleri kullanıldı.
Fransa’dan yerli ve milli WhatsApp
Facebook’taki bilgilerin sızması ve WhatsApp’ın Fransız olmaması, Fransız halkını yeni bir arayışa yönlendirdi.
- 18 Nisan 2018, Çarşamba
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.