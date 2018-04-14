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'daki kimyasal tesis hasar gördü

Suriye'nin başkenti ’ın doğusundaki Barza bilimsel araştırma merkezinde meydana gelen hasar görüntülendi.

Şamdaki kimyasal tesis hasar gördü

ABD, ve İngiltere, dün gece Duma'da yapılan saldırıda kimyasal silah kullanılmasına tepki olarak Suriye'yi vurdu.

Saldırıda 'ın doğusundaki Barza bilimsel araştırma merkezi de hasar gördü. Hasarın büyüklüğü gün ışıklarıyla birlikte ortaya çıktı.

'KİMYASAL SİLAHLARIN ÜRETİM YERİYDİ'

Muhalif bir askeri kaynağa göre, bilimsel araştırma merkezinde kimyasal silahlar üretiliyordu. Doğu Guta ve daha önce de sivillerin hedef alındığı saldırılarda bu silahlar kullanılmıştı.

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  • 14 Nisan 2018, Cumartesi 13:24
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