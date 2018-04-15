Yol Durumu

Şam'daki kimyasal tesis hasar gördü

14 Nisan 2018, Cumartesi

Saldırıda Şam’ın doğusundaki Barza bilimsel araştırma merkezi de hasar gördü. Hasarın büyüklüğü gün ışıklarıyla birlikte ortaya çıktı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları