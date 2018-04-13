BM: Gerilim topyekun çatışmaya dönebilir

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nde Suriye'deki krizle ilgili konuştu.



"BM'deki çıkmaz topyekün askeri gerilime neden olabilir" diyen Guterres, "Bu tehlikeli koşullarda tüm ülkeler sorumlu davranmalı" şeklinde konuştu.

Ortadoğu'nun çok tehlikeli bir süreçten geçtiğini vurgulayan BM Genel Sekreteri Guterres, bunun küresel barış için tehdit olacağı uyarısında bulundu.

RUSYA: AMAÇ ESAD'I DEVİRMEK

BM Güvenlik Konseyi'nde konuşan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise, ABD, İngiltere ve Fransa'nın amacınını sadece Esad ve hükümetini devirmek olduğunu iddia etti.

Rus temsilci Nebenzia, Doğu Guta'daki kimyasal saldırı provokasyonunda İngiltere'nin parmağı olduğunu da ileri sürdü.