ABD Dışişleri Bakanlığı Duma'daki kimyasal saldırıda hangi kimyasalının kullanıldığının araştırıldığını belirtti. Bakanlık saldırının Esad rejimi tarafından yapıldığının kanıtına sahip olduklarını da duyurdu. Dün MSNBC kanalına konuşan ABD'li 2 yetkili kanıta sahip olduklarını öne sürmüştü. Bakanlığın açıklaması ile dünkü iddia doğrulanmış oldu.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Suriye'de yaşanan kimyasal saldırının arkasında Esad rejiminin olduğuna emin olduklarını belirterek Rusya'nın saldırıdan sorumlu olup olmadığını da araştırdıklarını söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders bugün basına yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'de yaşanan kimyasal silah krizinin arkasında Esad rejiminin olduğundan emin olduğunu söyledi.

Rusya'nın saldırıya ne derece dahil olduğu konusunda henüz soru işaretleri bulunduğunu söyleyen Sözcü Sanders, nihai karar varmak için müttefiklerle görüşme halinde olduklarını belirtti.



Dün Amerikan MSNBC kanalında yer alan habere göre adının açıklanmasını istemeyen üst düzey iki yetkili, Suriye konusunda kanıta sahip olduklarını duyurmuştu..

Haberde ABD yönetiminin, Doğu Guta bölgesindeki kimyasal saldırının kurbanlarından elde ettiği kan ve idrar örnekleri üzerinden söz konusu kimyasal saldırıda sinir gazı ve klorin kullanıldığı konusunda kesin bir yargıya ulaştıkları bildirilmişti. Aynı yetkililer, sinir gazı ile klorinin, daha önce kimyasal silah saldırıları yapan Suriye rejiminin kullandığı kimyasallarla uyuştuğunu kaydetmişti.

Ayrıca yetkililer, ABD'nin elindeki veriler ile bölgeden ve diğer ülkelerden elde ettiği istihbarat bilgileri ışığında Duma'daki kimyasal saldırıdan Beşşar Esed rejiminin sorumlu olduğu kanaatine vardığını ifade etmişti.



