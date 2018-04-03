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tuzağı

Lamborghini tuzağı
Twitter'da Marc isimli bir kullanıcı, önceki gün bir paylaşım yaparak tüm dünyada popüler hale geldi. McCoy, 'nin resmi hesabına özel bir mesaj göndermiş ve "Genç bir otomobil aşığının sizden yeni bir Avendator alabilmesi için kaç "Retweet" (Tekrar) istiyorsunuz" demişti. Paylaşıma göre Lamborghini ise "300 bin adil olacaktır. Toplarsan sana bir Avendator vereceğiz" demişti. Bu mesajın paylaşımı üzerine Marc McCoy tüm dünyada ünlenirken, yaklaşık 200 bin kişi genç adamın arabayı alması için paylaşımda bulundu. Ancak Lamborghini bu haberi yalanlarken, McCoy'un 1 Nisan şakası yaptığı ortaya çıktı.


250 BİN KİŞİ İNANDI
Marc McCoy'un şakasına inanan 250 bini kişi onun tweet'ini paylaştı.
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