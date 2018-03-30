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  1. Rusya'dan misilleme: Hepsi kovuldu

: 'da halk 'ye karşı ayaklandı

Genelkurmay Başkanı , terör örgütü kontrolündeki 'da halkın ayaklanmaya başladığı yönünde bir açıklama yaptı. Rudskoy, "Halk baskı ve cezalarla karşı karşıya kalıyor, zaruri yer değiştirmeler yaşanıyor. Bu da yerel halk arasında büyük bir rahatsızlık oluşturuyor" dedi.

Rusya: Rakkada halk YPGye karşı ayaklandı
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''daki durumun kritik olduğu, kent yakınlarında destekli silahlı grupların kontrolündeki bölgelerde halkın ayaklanmaya başladığı' belirtildi.

KENT YERLE BİR OLMUŞ DURUMDA
Rusya Genelkurmay Başkanı , "Neredeyse 95 bin kişinin geri döndüğü Rakka'da altyapılar tamamen yıkılmış durumda. Kent sakinleri toplumsal hizmetlere ulaşamıyor. Kentte yalnızca bir hastane ve doğumevi çalışır durumda" dedi.

'EL MANSUR'DA AYAKLANMA ÇIKTI'
Kentte su sorunu olduğunu belirten Rudskoy, Suriyelilerin Rakka'nın El Mansur yerleşim biriminde ABD'nin desteklediği silahlı gruplara karşı ayaklandığını belirtti.

Rudskoy, " yönetimi ve ABD tarafından görevlendirilen yerel yetkililer insani anlamdaki sorunları çözemiyorlar. Bölgedeki halk baskı ve cezalarla karşı karşıya kalıyor, zaruri yer değiştirmeler yaşanıyor. Bu da yerel halk arasında büyük bir rahatsızlık oluşturuyor" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA UYARMIŞTI
Erdoğan, "Bu dönem başlayınca, 15 Mayıs 2016 'Gelin bunu beraber yapalım. Rakka'ya Amerika ile beraber girelim.' dedik. Ama maalesef bunlar ve YPG'yi tercih ettiler. 'Siz yolunuza, biz yolumuza' dedik." sözleriyle zamanında ABD'yi uyardığını ifade etti.

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  • 30 Mart 2018, Cuma 19:45
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