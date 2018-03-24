Ajan savaşı

ABD ve İngiltere, AB’yi ikna etti... İngiltere’de zehirlenen Rus ajan Sergey Skripal’ın Putin tarafından zehirlendiğini iddia eden ABD ve İngiltere, AB’nin Rusya’daki elçisini çektirdi. Rusya ise sessiz kalmayacaklarını açıkladı...
İngiltere Başbakanı Theresa May Moskova'yı, eski Rus ajan Sergey Skripal ile kızının İngiltere'de zehirlenmesinden sorumlu tuttu. ABD, koşulsuz İngiltere'ye destek verdi. Ardından da hem ABD hem de İngiltere, Avrupa Birliği'ne baskı yaptı ve dün ilginç bir gelişme yaşandı. Suikast olayının arkasında Rusya'nın olduğuna inanan Avrupa Birliği, İngiltere ve ABD ile dayanışmanın sadece sözde kalmayıp eyleme dönüştürülmesi için Moskova'daki büyükelçisini geçici olarak geri çağırma kararı aldı. Rusya, bu adımla ilgili, "Bir tiyatro oynanıyor. Birçok ülke, Rusya'ya karşı bir araya geldi. Biz de bu tiyatroyu sessizce izlemeyeceğiz" açıklamasını yaptı. Çifte ajan olmakla suçlanan Skripal 2006'da 13 yıl hapis cezasına çarptırılmış ancak 2010'da Rusya ve İngiltere arasındaki casus takası kapsamında serbest bırakılmış ve İngiltere'ye taşınmıştı.
Chapman da ABD'de yakayı ele vermişti.
CHAPMAN'ADAVA Kızıl Ajan' Anna Chapman, İngiltere'de zehirlenen Rus ajanı Sergey Skripal hakkında ilginç açıklamalarda bulunmuştu. Skripal için, "O bir hain. Skripal, Başkan (Rusya lideri Vladimir Putin) tarafından affedilip sarılmasına karşın, Rusya her zaman olduğu gibi olağan suçlu. Bu saçma" demişti. İngilizler, Chapman'ı uluslararası mahkemelerde yargıla mak için harekete geçti. İddialara göre İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, Chapman'a dava açılması için gerekli adımların atılmasını istedi.
Skripal ise hala hastanede yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı veriyor.
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