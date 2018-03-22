Uber yayaya böyle çarptı

Özel otomobil sahiplerinin mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmasına imkan sağlayan Uber'in sürücüsüz araçlarından biri, 18 Mart tarihinde ABD'de bir yayanın ölümüne neden olmuştu. Tempe Polis Departmanı, olay anına ait görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.

OLAY BÖYLE GELİŞMİŞTİ

İnternet üzerinden müşterine taksi hizmeti sunan Uber firmasına ait insansız bir araç Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinin Tempe kentinde test sürüşü esnasında bir kadına çarparak ölümüne neden oldu.

Tempe Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada yerel saatle 22.00 sularında karşıdan karşıya geçen ve henüz isminin açıklanmadığı kadına Uber'in sürücüsüz aracının çarptığı ifade edildi.

Söz konusu kadının karşıdan karşıya geçerken yaya şeridinin dışında olduğu belirtilirken, kadının hastaneye kaldırıldığı ancak kurtarılamadığı kaydedildi.

Kaza sonrası Uber firması ABD'nin Tempe, Pittsburgh, San Francisco kentlerinde ve Kanada'nın Toronto şehrinde sürücüsüz araç testlerini askıya aldığı duyurdu.

Ayrıca, kendi kişisel Twitter hesabından paylaşım yapan Uber Üst Yöneticisi (CEO) Dara Khosrowshahi, hayatını kaybeden kadının ailesine baş sağlığı dilerken, şirketin polisle iş birliği içinde olayın soruşturmasına destek verdiğini belirtti.