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'nden Afrin açıklaması!

ABD, 'nin Afrin zaferinin ardından bölgeden kaçan teröristleri için ağladı. 'nden yapılan açıklamada, " ordusundan endişeyle boşaltılmış" ifadelerine yer verildi.

ABD Dışişlerinden Afrin açıklaması!
Afrin'den gelen haberlerden derin endişe duyduklarını açıkladı. ABD Dışişleri tarafından yapılan açıklamada, " ordusundan endişeyle boşaltılmış. , ve 'a insani yardım çağrısı yapıyoruz" denildi.

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  • 19 Mart 2018, Pazartesi 19:11
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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biri biri

pis yalancılar ,orda ypg halka zulmederken hiç endişe duymuyordunuz ,güya ordaki halkı düşünüyorlar ,hadi ordan yalancı fitneci düzenbazlar

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 19.03.2018 21:29
misafir. misafir.

yalancıların mumlarını abd.yakarmış.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 19.03.2018 20:16
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