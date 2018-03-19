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pis yalancılar ,orda ypg halka zulmederken hiç endişe duymuyordunuz ,güya ordaki halkı düşünüyorlar ,hadi ordan yalancı fitneci düzenbazlar
yalancıların mumlarını abd.yakarmış.
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