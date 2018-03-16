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Kayıp Malezya uçağına ne oldu?


​Kuala Lumpur'dan Pekin'e uçarken kaybolan Malezya uçağıyla ilgili geniş çaplı aramalar yapıldı, ancak ne uçağa ne de herhangi bir kanıta ulaşılamadı. Dünya medyasının yakından takip ettiği olayla ilgili düzenlenen bir raporda, uçağın kaybolması akıl almaz olarak nitelendirildi. Birkaç gün önce bir Twitter kullanıcısının aldığı esrarengiz mesaj, Malezya uçağı hakkındaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. İşte internette dikkat çeken ilginç hikaye...

8 Mart 2014'te kaybolan ve halen izi bulunamayan Malezya uçağı hakkında birçok teori var. Bazıları uçakta gizli bir askeri cihazın taşındığını ve bu yüzden düşürüldüğünü ileri sürüyor.

  • 16 Mart 2018, Cuma 13:39
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