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Çocuklar ölürken onlar göbek attı! Rezalet görüntü

'da yaşanan katliamları konuşmak için toplanan 'deki Birleşmiş Milletler () İnsan Hakları Konseyi üyeleri ortak partisinde göbek atarak eğlendi.

Çocuklar ölürken onlar göbek attı! Rezalet görüntü

'deki Birleşmiş Milletler () İnsan Hakları Konseyi'nin gündeminde Guta'da yaşananlar vardı.

ORTAK PARTİ VERDİLER
Toplantı sonrası Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve delegeleri bir "parti" verdi. Delegeler, Suriye'de yaşananları konuştukları İnsan Hakları Konseyi toplantısının ardından dans etmeye başladılar.

"SURİYE'NİN ACILARINI NASIL ÖNEMSİYORLAR"
"Partide" yaşananlara dair bir video sızdı. Videoyu çeken kişi dans eden delegeleri görüntüledikten sonra Arapça "Burası Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi. Görüyor musunuz bu şekilde Suriye sorunları, Arap dünyası ve ezilenlerin meselelerini tartışıyorlar. Konsey bu! Görüyor musunuz dans ederek Suriye'nin acılarını nasıl önemsiyorlar" dedi.

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  • 07 Mart 2018, Çarşamba 13:27
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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tevfik tevfik

bunlardan olsa olsa rezil kepaze birliği olur ,insan hakları adı altında her türlü rezillik bunlarda

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evet0
hayır1
cevapla 07.03.2018 16:04
KARTAL KARTAL

HER SAKALLI MÜSLÜMAN DİİİİİLDİR UNUTMAYIN ELİN PAPAZINDA DA SAKAL VAR..ANLIYANA....................

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evet1
hayır1
cevapla 07.03.2018 15:44
vatan vatan

O ÇOCUKLARIN ÖLÜMÜNE SEBEP OLAN BU ŞEREFSİZLERDİR.BU ÇOCUKLARIN HESABI BÜRGÜN MUTLAKA SORULUR BU İNSAN GÖRÜNÜMLÜ ŞEYTANLARDAN.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır1
cevapla 07.03.2018 15:43
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