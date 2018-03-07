Çocuklar ölürken onlar göbek attı! Rezalet görüntü

Cenevre'deki Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin gündeminde Suriye Guta'da yaşananlar vardı.
ORTAK PARTİ VERDİLER
Toplantı sonrası Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Suudi Arabistan delegeleri bir "parti" verdi. Delegeler, Suriye'de yaşananları konuştukları İnsan Hakları Konseyi toplantısının ardından dans etmeye başladılar.
"SURİYE'NİN ACILARINI NASIL ÖNEMSİYORLAR"
"Partide" yaşananlara dair bir video sızdı. Videoyu çeken kişi dans eden delegeleri görüntüledikten sonra Arapça "Burası Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi. Görüyor musunuz bu şekilde Suriye sorunları, Arap dünyası ve ezilenlerin meselelerini tartışıyorlar. Konsey bu! Görüyor musunuz dans ederek Suriye'nin acılarını nasıl önemsiyorlar" dedi.
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bunlardan olsa olsa rezil kepaze birliği olur ,insan hakları adı altında her türlü rezillik bunlarda
HER SAKALLI MÜSLÜMAN DİİİİİLDİR UNUTMAYIN ELİN PAPAZINDA DA SAKAL VAR..ANLIYANA....................
O ÇOCUKLARIN ÖLÜMÜNE SEBEP OLAN BU ŞEREFSİZLERDİR.BU ÇOCUKLARIN HESABI BÜRGÜN MUTLAKA SORULUR BU İNSAN GÖRÜNÜMLÜ ŞEYTANLARDAN.
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